Идрис Эльба рассказал о роли агента 007

«Не время умирать», последний фильм про Бонда для Дэниэла Крэйга, уже вышел. Теперь продолжаются обсуждения следующего Бонда. Впрочем, сами продюсеры официально отложили «выборы» на 2022 год, дав Крэйгу «время для празднования».

Разговоры о бондиане зацепили и Идриса Эльбу. Считается, что его кандидатуру поддерживают многие поклонники, но во время диалога с ITV актер сообщил, что не видит себя в роли Бонда. Хотя сама идея его привлекает.

Но на вопрос согласился бы он на эту роль, если позовут, Эльба ответил: «А кто отказался бы?»

Впрочем, свои слова про черного Бонда звезда «Отряда самоубийц» объяснил весьма здраво:

«Это было бы признаком того времени, когда мы можем перестать говорить о черном, белом и цветном».

Но вероятность увидеть Идриса в роли Бонда действительно мала — ему уже 49, к моменту выбора актера будет 50, а ведь продюсеры ищут звезду на несколько фильмов.