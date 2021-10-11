Хедж-фонды увеличили ставки на доллар до максимума за два года

Хедж-фонды продолжают наращивать ставки на укрепление доллара против ключевых мировых валют на ожиданиях, что Федеральная резервная система США уже в этом году начнет сворачивать выкуп активов, а в следующем — приступит к повышению процентных ставок.Совокупная чистая спекулятивная позиция во фьючерсах и опционах на курс доллара против евро, британского фунта, японской иены, швейцарского франка, а также австралийского, новозеландского и канадского доллара достигла 13,9% от обращающихся контрактов и стала максимальной с ноября 2019 года.

Такие данные со ссылкой на еженедельную статистику Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) приводят в обзоре аналитики.

На неделе, завершившейся 5 октября, хедж-фонды еще на 3,3% сократили ставки на евро и впервые с марта 2020 года оказались в чистой короткой позиции по европейской валюте. Спекулятивные ставки на ослабление евро (короткие позиции) превысили ставки на рост на 3% от открытого интереса.

Еще более активно крупные игроки в США ставят на снижение фунта (11% от общего объема фьючерсов и опционов в обращении), иены (22%) и швейцарского франка.

Ставки против сырьевых валют — канадского и австралийского доллара — достигли 22% и 48% от открытого интереса.

Единственной валютой из топ-7, по которой хедж-фонды сохраняют чистую длинную позицию, остается новозеландский доллар, который может выиграть от увеличения спроса на уголь в Китае.

Впрочем, и он теряет инвесторов: за неделю спекулянты избавились от «лонга» в NZD на 7,9% от открытого интереса.

Наиболее индикативной парой с точки зрения общего настроения крупных спекулянтов остается евро-доллар, где хедж-фонды оказались в «шорте» впервые с начала пандемии на ожиданиях ужесточения денежной политики ФРС, отмечает ING.

Сворачивание беспрецедентных стимулов с нулевыми процентными ставками и вливаниями на 4 триллиона долларов чистой денежной эмиссии — решенное дело, пишут аналитики Nordea.

Хотя последние данные по рынку труда США оказались «шокирующе слабыми», а экономика создала в 2,5 меньше рабочих мест, чем прогнозировалось (194 тысяч против 500 тысяч), спрос на рабочую силу бьет рекорды, а темпы роста зарплат ускоряются, что создает дополнительные инфляционные риски.

В ноябре ФРС объявит о сокращении программы QE, в рамках которой закачивает в рынки по 120 млрд долларов ежемесячно, а в декабре или начале следующего года приступит к фактическому сворачиванию выкупа, прогнозируют в Nordea.

Это совпадет по времени с окончательным повышением потолка госдолга (в декабре), за которым последует лавина размещений американских облигаций и, как следствие, мощное изъятие ликвидности с рынков на сумму около 700 млрд долларов, оценивают в банке.

Пока позиции хедж-фондов говорят о некоторой перекупленности доллара, и часть из них может быть закрыта в ближайшие недели, что привет к коррекции американской валюты, полагают в ING.

Индекс доллара, отражающий курс к шести ключевым валютам, в конце сентября обновил максимум за 10 месяцев (94,52 пункта) и взял «паузу», которая продолжается вторую неделю.