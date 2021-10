Хедж-фонды увеличили ставки на доллар до максимума за два года Как выбрать лучшее место для жизни » Financial Times: США и Япония выступают за уход Георгиевой с поста главы МВФ Ежегодные совещания Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ) могут быть омрачены скандалом вокруг рейтинга Doing Business и участия в нем директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой. Об этом сообщает издание Financial Times. Газета поясняет, что будущее Георгиевой на посту главы МВФ оказалось под вопросом: США и Япония, два крупнейших акционера МВФ, выступают за ее уход, при этом Франция, Германия, Италия, Великобритания, а также Россия и КНР, склоняются к тому, что она должна сохранить свой пост. Как уточняется, исполнительный совет МВФ, в который входят представители 24 стран, за последние дни провел несколько встреч для обсуждения этого вопроса, но окончательного решения принято пока не было. Ранее Всемирный банк объявил, что прекращает публикацию рейтинга делового климата Doing Business из-за обнаруженных грубых нарушений в подготовке предыдущих отчетов. Одновременно ВБ опубликовал 16-страничный отчет юридической фирмы WilmerHale, которая ранее была нанята им для расследования нарушений при подготовке Doing Business по итогам 2017 и 2019 гг. Добавим, что серьезные расхождения во мнениях членов исполнительного совета относительно дальнейшей судьбы Георгиевой уже подорвали ее позиции как руководителя. По мнению источника FT, МВФ будет вынужден сменить ее, поскольку такой «открытый раскол ставит под угрозу эффективность МВФ как в плане рекомендаций по экономической политике, так и в плане надежности его анализа.