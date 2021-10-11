ФБР арестовало в США инженера-ядерщика по подозрению в шпионаже

Власти США сообщили об аресте по обвинению в шпионаже инженера-ядерщика из Мэриленда Джонатана Тоббе и его супруги. ФБР обвиняет их в том, что они пытались продать иностранному государству информацию об американских ядерных подводных лодках.

Какому именно государству Тоббе пытался продать секретные документы – не раскрывается. Однако в настоящее время лишь шесть стран имеют атомные подводные лодки: Китай, Франция, Индия, Россия, Великобритания и США.

Тоббе с 2012 года работал в США над военными ядерными двигателями, в том числе над секретными технологиями, которые должны были снизить уровень шума и вибрации подводных лодок. Также он 15 месяцев проработал в должности начальника военно-морских операций, это один из высоких офицерских чинов в военной отрасли. Он ушел с работы на флоте в 2020 году, когда начал переписку о продаже военных секретов.

ФБР утверждает, что в апреле 2020 года Тоббе впервые отправил пакет документов ВМФ иностранному правительству и написал, что он заинтересован в продаже информации о двигателях атомных подводных лодок типа «Вирджиния».

«В письме говорилось: «Прошу прощения за плохой перевод на ваш язык. Пожалуйста, перешлите это письмо в вашу военную разведку. Я верю, что эта информация будет очень ценной для вашего народа. Это не розыгрыш», – цитирует документ ФБР британская Daily Mail.

Писал инженер с ящика на почтовом сервисе ProtonMail, используя псевдоним «ALICE». Иностранное правительство, которое получило его предложение, передало письмо властям США в декабре 2020 года, вскоре после президентских выборов и прихода к власти Джо Байдена.

После этого сотрудники ФБР США создали такой же почтовый ящик на ProtonMail и начали переписку с инженером от лица человека по имени «Боб» (BOB). Они согласились заплатить 70 тысяч долларов в криптовалюте за информацию, которую предлагал Тоббе, а в июне 2021 года перечислили ему 10 тысяч долларов в криптовалюте Monero, назвав это «оценкой его добросовестности и доверия». Еще 20 тысяч долларов в криптовалюте Тоббе получил за передачу еще одного документа: во время этой операции его не арестовывали. ФБР также организовало «сигнал» для Тоббе из посольства иностранной страны в Вашингтоне, но как ФБР удалось это сделать – не сообщается.

Получив деньги, Тоббе записал информацию на несколько карт памяти, зашифровал их с использованием технологии GnuPG, спрятал их в бутерброд с арахисовым маслом и уложил в пакет, который оставил в оговоренном месте в Западной Вирджинии. Его жена помогала ему отвезти пакет на место и поэтому также была арестована.

В одном из писем Тоббе заявил, что надеялся, что иностранное правительство сможет «увезти» его и его семью из США, если власти его когда-нибудь выследят, заметив, что «у нас есть паспорта и наличные деньги».

По обвинению в шпионаже американцу грозит до 10 лет тюрьмы, однако СМИ уже сравнивают его дело с делом Джонатана Полларда, военного аналитика, который был обвинен в продаже информации о ВМФ США Израилю. Он получил более 30 тюрьмы.