ЕС продлил санкции за химоружие против России еще на год

Санкции против россиян за химоружие продлены еще на год. Решение принял Евросовет, следует из текста официального заявления.

Ограничения продлены до 16 октября 2022 года.

Ранее Комитет постоянных представителей Евросоюза согласовал продление на год санкций ЕС за «применение химического оружия», в числе подпавших под ограничения есть и граждане России.

Данные санкции действуют в отношении девяти человек — пяти, связанных с химическими нападениями в Сирии, четырех — с применением нервнопаралитического вещества в Солсбери, в число которых входят обвиненные Великобританией в химическом отравлении Сергея Скрипаля Александр Петров и Руслан Боширов. Кроме того, ограничения были введены в отношении одного юрлица — сирийского Центра научных исследований и изысканий.

Попавшим под санкции запрещен въезд на территорию Евросоюза, их активы будут заморожены на территории союза, а гражданам и организациям в ЕС будет запрещено передавать средства фигурантам списка.

Напомним, 2 марта ЕС ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России. В черный список попали председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников, глава Росгвардии Виктор Золотов, а также генпрокурор Игорь Краснов. Санкции в отношении них были приняты из-за отравления Алексея Навального