«Джон Леннон» — Пол Маккартни впервые назвал настоящую причину распада группы The Beatles Виновником распада британской музыкальной группы The Beatles был Джон Леннон, рассказал бывший участник коллектива Пол Маккартни в интервью радиостанции BBC Radio 4. Маккартни отметил, что сам он не был инициатором распада. «Не я начал этот развал. Это был наш Джонни», — отметил Маккартни, передает The Guardian. Он заверил, что сам хотел продолжать выступать в составе коллектива, но Леннон после одной из ссор музыкантов решил, что The Beatles не смогут разрешить внутренние разногласия. По словам Маккартни, Леннон однажды просто зашел в комнату и заявил, что уходит из The Beatles. «Все дело было в том, что Джон был занят своей новой жизнью с Йоко. Джон всегда хотел стряхнуть с себя оковы общества», — отметил Маккартни, пояснив, что Леннона растила его «жесткая» тетя Мими, поэтому он впоследствии всегда жаждал свободы. Напомним, The Beatles была основана в 1960 году в Ливерпуле. В основном составе коллектива играли Леннон, Маккартни, а также Джордж Харрисон и Ринго Старр. Коллектив распался в 1970 году. Леннон был убит 8 декабря 1980 года около своего дома в Нью-Йорке. Ранее Маккартни заявлял, что группа The Beatles распалась в результате «семейной ссоры».