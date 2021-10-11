Дени Вильнев хочет снять следующий фильм о Джеймсе Бонде

Создатель фильма «Дюна» Дени Вильнев подтвердил свой профессиональный интерес к «бондиане» и готовность снять один из следующих ее эпизодов. «Я бы очень хотел однажды снять фильм о Джеймсе Бонде. Это персонаж, с которым я знаком с детства. Я испытываю огромную привязанность к Бонду», — заявил постановщик.

Вильнев признал, что перезагрузка франшизы после ухода Дэниела Крэйга будет «большой проблемой». Режиссер высоко оценил версию агента 007, которую представил зрителям британский актер, отметив, что то, что он “привнес в Бонда, было уникальным, сильным и, честно говоря, неповторимым». «Он настоящий Джеймс Бонд. Я не могу дождаться, когда посмотрю новый фильм Кэри (Фукунаги). Я очень взволнован. Я один из самых больших фанатов Бонда», — добавил режиссер.

Напомним, что слухи о том, что Вильнев может возглавить знаменитую франшизу в качестве постановщика, возникали на протяжении нескольких лет. Так, еще в 2017 году сообщалось, что Крэйг организовал встречу Вильнева с продюсерами Барбарой Брокколи и Майклом Дж. Уилсоном. Результаты этих переговоров не обнародовались. В активе режиссера были проекты сходной тематики, например, криминальный боевик «Убийца».