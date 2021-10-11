Цена биткоина перевалила за $57 тыс.

При этом с начала месяца биткоин подорожал уже почти на 30%, с $43,82 тыс. Исторического максимума стоимость биткоина достигла 14 апреля 2021 года — $64,9 тыс.

Биткоин — пиринговая платежная система, использующая одноименную единицу для учета операций. Для обеспечения функционирования применяются криптографические методы. Одна из главных особенностей системы — полная децентрализация: нет центрального администратора или какого-либо его аналога. Физически этой валюты не существует, но есть специальные реестры-блокчейны, в которых ведется учет количества биткоинов и их движение.