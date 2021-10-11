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ЦАХАЛ: Новый спортзал на учебной базе бригаде «Голани»

В начале октября 2021 г. на учебной базе бригаде «Голани» («БАХ Голани») открылся новый спортивный зал. Имеет более 6 типов различных спортивных снарядов, позволяет проводить тренировки рукопашного боя. По плану каждый взвод базы будет тренируется в данном зале как минимум 2 раза в неделю по часу, по возможности и более.

Зал построен с нуля на месте старой баскетбольной площадки. Всё оборудование – новое. За зал отвечает офицер спортподготовки базы (КААГит – «Кцинат Имун Гуфани») старший лейтенант Надин Вакнин. По её словам, на базе есть и обычная «качалка» («Хедер Кошер»), но там одновременно могут тренироваться только 20 солдат. Площадь же нового зала – 700 м кв, что обеспечивает тренировку 2 взводов параллельно.

[источники]

11 октября, 2021 | Tags: , | Category: Израиль, Новости
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