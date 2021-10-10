В Польше создадут ЗРК ближнего действия

Польский консорциум Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) подписал соглашение на разработку и поставку зенитно-ракетного комплекса ближнего действия под кодовым названием Narew. Как сообщает Breaking Defense, почти все его компоненты будут польскими, за исключением перехватчиков и пусковых установок. Их поляки закупят у иностранного партнера, которого они пока еще не выбрали.

У Польши на вооружении сегодня стоят зенитные системы Poprad с ракетами Grom и Piorun, которую разработала PGZ. Они способны поражать воздушные цели на очень коротком расстоянии — около 6,5 километра. Кроме того, в 2018 году поляки подписали соглашение с США о приобретении зенитных комплексов средней дальности Patriot, которые могут обнаруживать цели на дальности до 180 километров и обстреливать их на высотах от 60 метров до 24 километров.

PGZ подписал соглашение на разработку и поставку 23 зенитно-ракетных комплексов ближнего действия Narew во время международной выставки оборонной промышленности в Кельце. Почти все их компоненты будут произведены в Польше. Тем не менее технологии перехватчиков и пусковых установок поляки собираются закупить у иностранного партнера, с которым они пока не определились. Предполагается, что дальность Narew составит около 40 километров.

Narew дополнят польскую систему противовоздушной обороны средней дальности Wisla, основу которой создадут американские Patriot, а также заменят три устаревающие системы — советские ЗРК «Куб», «Оса» и «Нева». В первую очередь новые комплексы предназначаются для борьбы с многоцелевыми самолетами, крылатыми ракетами и низко летающими беспилотниками. Первые стрелковые испытания компонентов Narew запланированы на 2026 год