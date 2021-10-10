В Пентагоне получили боевой лазер для самолета огневой поддержки

Американская компания Lockheed Martin поставила ВВС США высокомощный авиационный лазер AHEL. Его будут испытывать на самолете огневой поддержки AC-130J Ghostrider.

Командование специальных операций ВВС США в 2015 году объявило, что собирается оснастить AC-130J Ghostrider мощным лазерным оружием. Масса установки не должна превышать 2,3 тонны. Военные также рассчитывают, что она не будет занимать больше объема, чем стандартное авиационное артиллерийское орудие самолетов огневой поддержки.

Командование заинтересовано в лазере мощностью 60 киловатт для нанесения ударов по наземным целям. Летные испытания этой системы запланированы на конец 2022 финансового года, который начался 1 октября.

Lockheed Martin 6 октября сообщила, что поставила высокомощный авиационный лазер AHEL ВВС США. Лазер прошел заводские приемочные испытания и готов к наземным и летным испытаниям. Других подробностей о нем не раскрывается.