В Чехии победила оппозиция

В Чехии состоялись выборы в парламент. Итоги обработки бюллетеней на 99,9% избирательных участков свидетельствуют о победе коалиции «Вместе», объединяющая три оппозиционные либеральные партии и движения — она набирает 27,6%.

Этот союз противостоял правящей партии премьер-министра Андрея Бабиша ANO, которая в итоге заняла второе место с результатом 27,2%. На третьем месте — коалиция либералов, объединяющая Пиратскую партию и движение «Старосты и независимые» (15,4%). В парламента также прошло евроскептическое движение «Свобода и прямая демократия», набравшее 9,6%.

Эксперты называют результаты выборов «сенсационными». Так, впервые с 1925 года в чешском парламенте не будет коммунистов (KSČM). Кроме того, в ближайшее время в Чехии, скорее всего, сменится премьер.