Умер возглавлявший силы коалиции в Ираке генерал США

Отставной генерал Сухопутных войск США Рэймонд Одиерно, возглавлявший силы коалиции в конце войны в Ираке, скончался в возрасте 67 лет. Об этом сообщает издание The Hill.

«С глубоким сожалением я могу подтвердить, что генерал Рэймонд Одиерно умер 8 октября», — заявил один из членов семьи генерала. По его словам, причиной смерти стало онкологическое заболевание.

По информации издания, Одиерно командовал подразделениями в Албании, Кувейте, Ираке и Соединенных Штатах. Он также участвовала в операции по поиску и захвату бывшего иракского лидера Саддама Хусейна в 2003 году. С 2008 по 2010 год Одиерно возглавлял коалиционные, а затем американские силы в Ираке. До 2015 года занимал пост начальника штаба Сухопутных войск Вооруженных сил США.