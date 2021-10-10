У Київському зоопарку з’явилась зимова домівка для рідкісних птахів

У Київзоо відкрили зимову домівку для ібісів – нову локацію для пізнання світу фауни та знайомства з різними видами птахів, передає Укрінформ.

«Відкриття нової локації площею 85,5 кв. м дозволить киянам та гостям міста ближче познайомитися з різними видами птахів, такими як черевоногий, священний та австралійський ібіси, мала чепура, каравайка й косар, квака та кільчатий строка», – зазначив генеральний директор Київського зоопарку Кирило Трантін.

За його словами, для зручності відвідувачів та пернатих за периметром натягнули сітку, оскільки останні можуть травмуватись.

















У Київському зоопарку відкрили зимову домівку для ібісів / Фото: КМДА

«Для комфортного перебування пташок у зимовий період є усе необхідне: смачний корм, водойми для стимуляції природної поведінки птахів, а також система контролю температурного режиму – близько 20 градусів», – додав Трантін.