Снижает холестерин, избавляет от токсинов: ученые нашли чудо-продукт

Найден продукт, поражающий своими лечебными свойствами. Открытие сделали американские ученые, отчет опубликован в журнале Nutrition and Cancer.

Оказалось, что бразильский орех, который завозят из Венесуэлы, Колумбии, Перу и Бразилии, при регулярном потреблении может снизить уровень холестерина более, чем на 25%.

Он также богат цинком, который способен избавлять организм от токсинов.

Еще этот чудо-продукт защищает от хронических заболеваний. Содержащиеся в нем антиоксиданты помогают предотвратить их развитие.