«Синдром утраты»: принц Гарри пил до беспамятства после ухода матери

После смерти принцессы Дианы ее сын Гарри радикально изменился. Уже к совершеннолетию у наследника королевской семьи были серьезные проблемы с алкоголем, которые всеми силами пытался решить его отец.

«Гарри часто был выпившим, поэтому находиться рядом с ним было не очень приятно. Он источал алкоголь из каждой своей поры», — рассказала изданию The Sun телеведущая Кэти Курик, которая в те времена близко общалась с принцем.

Нарколог Алексей Казанцев в беседе с порталом PopCornNews объяснил, что злоупотребление спиртным на фоне трагедии — довольно частое явление, которое даже выделено в отдельный синдром.