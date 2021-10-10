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«Синдром утраты»: принц Гарри пил до беспамятства после ухода матери

Стали известны подробности темного прошлого королевского наследника.

«Синдром утраты»: как принц Гарри пил до беспамятства после ухода матери

После смерти принцессы Дианы ее сын Гарри радикально изменился. Уже к совершеннолетию у наследника королевской семьи были серьезные проблемы с алкоголем, которые всеми силами пытался решить его отец.

«Гарри часто был выпившим, поэтому находиться рядом с ним было не очень приятно. Он источал алкоголь из каждой своей поры», — рассказала изданию The Sun телеведущая Кэти Курик, которая в те времена близко общалась с принцем.

Нарколог Алексей Казанцев в беседе с порталом PopCornNews объяснил, что злоупотребление спиртным на фоне трагедии — довольно частое явление, которое даже выделено в отдельный синдром.

«Уход в зависимости, уход в употребление веществ — это не что иное, как уход от проблем. Человек пытается тем самым снять напряжение, снять тревогу, снять чувство раскаяния, снять чувство утраты. Это синдром утраты, конечно. Самый легкий способ расслабления и уменьшения тревоги на какое-то время», — отметил эксперт.

10 октября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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