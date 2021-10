Шэрон Стоун почти обнажилась в бикини

Золотой топ выглядел максимально дерзко и не оставлял место для воображения. Наряд украшали крупные золотые цветы, которые Шэрон объединила с длинной черной юбкой. Светлые волосы были зачесаны назад, а на лице был легкий макияж, который подчеркивал естественную красоту актрисы.

Звезду «Основного инстинкта», которая прославилась засветом в эротическом триллере в 1992 году, папарацци заметили во время прогулки по причалу, перед ее поднятием на борт для съемок и успели сделать несколько пикантных снимков.

Эти фото напомнили читателям The Sun кадры из фильма «Основной инстинкт», в который, кстати, как писала сама актриса в автобиографической книге «Красота жизни дважды» (The Beauty of Living Twice), Майкл Дуглас даже не собирался брать на пробы.

Об этом она сказала просто: «В то время я была никем по сравнению с ним (Дугласом) и этот фильм был очень рискованным».

Но после двенадцатого(!) отказа, Дуглас решился. И не прогадал – благодаря фильму Шэрон стала суперзвездой. К тому же, знаменитая сцена с ее юбкой только добавила славы.