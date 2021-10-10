«Мы голодны, пока нас пожирают»: Дуэйн Джонсон выпустил дебютный рэп-клип Шэрон Стоун почти обнажилась в бикини » Раскрыты название и дата премьеры нового фильма Нолана Получив «сумасшедший» контракт с Universal, Кристофер Нолан готовит съемки блокбастера об атомной бомбе. Одну из главных ролей в картине получил Киллиан Мерфи — старый знакомый Нолана, с которым они вместе работали над «Началом», «Дюнкерком» и трилогией о Бэтмене. Студия Universal и подтвердила, что Мерфи сыграет роль одного из самых загадочных физиков в истории, сообщает Deadline. Картина Нолана получила название «Оппенгеймер», а ее премьера назначена на 21 июля 2023 года. Съемки начнутся уже в начале следующего года, а оператором станет Хойте ван Хойтема, снявший для Нолана «Дюнкерк», «Интерстеллар» и Довод». «Эпический триллер погрузит зрителей в головокружительный парадокс загадочного человека, который должен рискнуть сперва разрушить мир, чтобы спасти его», — интригуют в том же Deadline.