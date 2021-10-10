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Раскрыты название и дата премьеры нового фильма Нолана

Получив «сумасшедший» контракт с Universal, Кристофер Нолан готовит съемки блокбастера об атомной бомбе.

«Разрушить, чтобы спасти»: раскрыты название и дата премьеры нового фильма Нолана

Одну из главных ролей в картине получил Киллиан Мерфи — старый знакомый Нолана, с которым они вместе работали над «Началом», «Дюнкерком» и трилогией о Бэтмене. Студия Universal и подтвердила, что Мерфи сыграет роль одного из самых загадочных физиков в истории, сообщает Deadline.

«Эпический триллер погрузит зрителей в головокружительный парадокс загадочного человека, который должен рискнуть сперва разрушить мир, чтобы спасти его», — интригуют в том же Deadline.

10 октября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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