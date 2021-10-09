Военные Беларуси обстреляли польских пограничников

Власти Польши обвинили белорусскую сторону в стрельбе по польским военнослужащим, патрулирующим границу с Беларусью.

По словам пресс-секретаря пограничной службы Польши Анны Михальской, пострадавших нет.

В пятницу МИД Польши вызвал для разъяснений временного поверенного в делах Беларуси Александра Чесновского.

Ранее Польша ввела чрезвычайное положение на границе с Беларусью на фоне притока через границу мигрантов из Афганистана и Ирака, что в Варшаве считают формой гибридной войны, которую Минск начал в ответ на введенные против режима Лукашенко санкции.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина заявил, что временный поверенный в делах был вызван для обсуждения «провокаций на границе с белорусской стороны», включая стрельбу.

Чесновский по итогам визита в МИД Польши опроверг информацию о том, что на границе стреляли.

Напоним, в августе Польша начала строительство ограждения из колючей проволоки на границе с Беларусью, чтобы ограничить ее незаконное пересечение. Решение вызвало критику со стороны правозащитников, требующих гуманного обращения с мигрантами.

Польша также планирует укрепить свою границу с помощью системы детекторов движения и видеокамер.