В работе Facebook, Instagram и WhatsApp вновь зафиксирован сбой

Пользователи вновь жалуются на некорректную работу социальных сетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp. Согласно данным портала Downdetector, сбои в функционировании соцсетей наблюдаются с 21:40 мск.

На перебои в работе сервисов жалуются в основном пользователи из США. Однако проблемы с работой соцсетей регистрируют и в других странах, в том числе в России.

Кроме того, отмечается сбой в работе службы потокового воспроизведения музыки в Интернете Pandora.

В Instagram признали факт сбоя и пообещали вскоре решить проблему.

На сайте Downdetector отмечается, что 65% пользователей Instagram жалуются на некорректную работу приложения, 18% испытывают проблемы при подключении, 16% жалуются на проблемы с сайтом.

26% пользователей WhatsApp сообщают о проблемах с отправкой сообщений.

44% пользователей Facebook жалуются на сбои в работе веб-сайта, 41% — приложения, 15% зафиксировали проблемы с подключением сервера.

Ранее на этой неделе — 4 октября — произошел глобальный сбой работы Facebook, Instagram, WhatsApp. Проблемы с работой соцсетей продолжались примерно шесть часов. Также поступали сообщения о возможных проблемах у Google, Twitter, TikTok и многих других онлайн-сервисов.

Позднее в компании Facebook заявили, что сбой в работе сервиса был вызван неправильным изменением конфигурации на магистральных маршрутизаторах, данные пользователей не пострадали