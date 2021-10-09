 
«  
  »

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp вновь зафиксирован сбой

Пользователи вновь жалуются на некорректную работу социальных сетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp. Согласно данным портала Downdetector, сбои в функционировании соцсетей наблюдаются с 21:40 мск.

На перебои в работе сервисов жалуются в основном пользователи из США. Однако проблемы с работой соцсетей регистрируют и в других странах, в том числе в России.

Кроме того, отмечается сбой в работе службы потокового воспроизведения музыки в Интернете Pandora.

В Instagram признали факт сбоя и пообещали вскоре решить проблему.

На сайте Downdetector отмечается, что 65% пользователей Instagram жалуются на некорректную работу приложения, 18% испытывают проблемы при подключении, 16% жалуются на проблемы с сайтом.

26% пользователей WhatsApp сообщают о проблемах с отправкой сообщений.

44% пользователей Facebook жалуются на сбои в работе веб-сайта, 41% — приложения, 15% зафиксировали проблемы с подключением сервера.

Ранее на этой неделе — 4 октября — произошел глобальный сбой работы Facebook, Instagram, WhatsApp. Проблемы с работой соцсетей продолжались примерно шесть часов. Также поступали сообщения о возможных проблемах у Google, Twitter, TikTok и многих других онлайн-сервисов.

Позднее в компании Facebook заявили, что сбой в работе сервиса был вызван неправильным изменением конфигурации на магистральных маршрутизаторах, данные пользователей не пострадали

9 октября, 2021 | Category: Мир, Новости
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  