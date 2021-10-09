Улыбка Елизаветы II умилила всю Великобританию

В этом году королева Елизавета II пережила смерть своего супруга принца Филиппа, с которым прожила в браке более 70 лет. Несмотря на это, она продолжает оставаться позитивной и жизнерадостной ради своих подданных.

Недавно Ее Величество встретилась с солдатами королевского полка из Канады, которые прибыли в Лондон. Фотографии с этого официального мероприятия умилили всех жителей Великобритании. Королева выглядела бодрой и оптимистичной.

«Долгих лет вам, моя королева!», «Да здравствует Елизавета!», «У вас лучшая улыбка в Великобритании», «Ваше величество, продолжайте всегда так улыбаться, несмотря ни на что!» — ликовали в комментариях.

В следующем году Елизавета будет отмечать 70-летие своего правления Соединенным Королевством. Это событие должно состояться в начале июня 2022 года.