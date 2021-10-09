Трампу отказали в попытке засекретить документы о штурме Капитолия

Белый дом в пятницу заблокировал попытку Дональда Трампа запретить доступ Конгресса США к документам, связанным со штурмом Капитолия демонстрантами 6 января.

Как заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, президент Байден уполномочил Национальный архив – правительственное учреждение, где хранятся официальные документы администрации Трампа – передать первую партию документов, запрошенных специальным комитетом Палаты представителей США по расследованию обстоятельств штурма здания Конгресса.

Псаки подчеркнула, что Байден отказал Трампу в попытке воспользоваться так называемой «привилегией исполнительной власти»: это право позволяет президенту США сохранять конфиденциальность переписки сотрудников администрации Белого дома.

«Президент определил, что данная “привилегия исполнительной власти” не является основанием для отказа в передаче первого пакета документов из Белого дома [при администрации] Трампа», – добавила пресс-секретарь.

Ранее Дональд Трамп пытался заблокировать доступ к запрошенным документам через своих адвокатов.

Напомним, 6 января 2021 года сторонники Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса США, пытаясь помешать законодателям официально утвердить победу демократа Джо Байдена на выборах.

По итогам штурма более 600 человек были привлечены к уголовной ответственности.

Специальный комитет Конгресса по расследованию событий 6 января также пригрозил привлечь к ответственности экс-советника Трампа Стива Бэннона, заявившего об отказе давать показания.

Адвокат Бэннона Роберт Костелло в письме в комитет указал, что его клиент отказывается исполнять повестку о даче показаний, поскольку Трамп воспользовался «привилегией исполнительной власти», чтобы сохранить конфиденциальность их общения. Однако, эксперты в области юриспруденции говорят, что экс-президент Трамп не имеет права блокировать вызовы своих экс-советников для дачи показаний.