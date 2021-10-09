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Спецназ США в течение года тайно тренировал военных Тайваня

Опасаясь давления КНР на Китайскую Республику (Тайвань), США тайно перебросили на остров войска, которые в течение года тренировали тайваньских военных. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на расследование The Wall Street Journal.

Американское правительство отправило на остров подразделение специальных операций США и контингент морских пехотинцев. Спецназ обучает небольшие подразделения сухопутных войск Тайваня. Морпехи тренируют местные военно-морские силы работе с малыми катерами.

Пентагон не стал подтверждать или опровергать эту информацию. «Наша поддержка и оборонные отношения с Тайванем по-прежнему соответствуют нынешней угрозе, исходящей от Китайской Народной Республики», — заявил пресс-секретарь оборонного ведомства Джон Кирби.

9 октября, 2021 | Category: США
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