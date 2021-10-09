Шэннен Доэрти рассказала о борьбе с последней стадией рака: «Это некрасиво, но правдиво»

Звезда сериала «Беверли-Хиллз 90210» и «Зачарованные» Шэннен Доэрти уже несколько лет отчаянно сражается с раком молочной железы. В 2017-м у актрисы наступила ремиссия, однако в прошлом году болезнь вернулась в четвертой стадии.

Вчерашний пост в своем инстаграме Доэрти посвятила Месяцу борьбу с раком молочной железы, который ежегодно проходит в октябре. Звезда опубликовала пару фотографий, озаглавив их «Мое путешествие от первоначально поставленного диагноза до рецидива». Фото были сделаны несколько лет назад, когда Шэннен проходила химиотерапию после мастэктомии, и рассказывают о ее непростых буднях.

Шэннен Доэрти

Красиво ли это? Нет, но зато правдиво. Я надеюсь, это поможет людям стать более образованными и узнать, как на самом деле выглядит рак. Надеюсь, что таким образом я побужу людей проходить регулярные обследования, делать маммограмму, преодолевать свой страх и смотреть ему прямо в глаза. В 2015 году мне поставили диагноз — рак молочной железы. Я перенесла мастэктомию, а затем химиотерапию и облучение. После химиотерапии у меня часто были кровотечения из носа. Не уверена, что кто-нибудь из вас проходил через такое. Я очень сильно уставала, а забавные пижамы поднимали мне настроение. Я выглядела нелепо, но так я могла посмеяться над собой. Именно юмор помог мне пройти через то, что казалось невозможным. Я надеюсь, мы все найдем повод посмеяться над, казалось бы, невозможными вещами,

— обратилась Доэрти к своим подписчикам.

В прошлом месяце Шэннен также рассказывала о своей жизни с раком на последней стадии. Актриса призналась, что чувствует ответственность перед людьми, когда публично говорит о своей болезни и призывает всех внимательнее относиться к своему здоровью. При этом в реальной жизни, во время общения с мужем и друзьями, Доэрти не так уж часто вспоминает о болезни:

Мой муж (с 2011 года Шэннен замужем за фотографом Куртом Исваринко, у пары нет детей. — Прим. ред.) говорит, что со стороны вы никогда не узнаете, что у меня рак. Я никогда не жалуюсь на самочувствие. На самом деле я почти не говорю об этом. Сейчас это просто часть моей жизни.

Доэрти утверждает, что сейчас наслаждается жизнью: проводит время с друзьями и семьей и занимается работой. В прошлом году Шэннен признавалась поклонникам, что хочет подготовиться к своему уходу и записать для близких видеообращения. Актрисе сложно приступить к этому процессу, потому что пока она не чувствует, что ее миссия на земле окончена.

Я чувствую себя очень здоровым человеком. Трудно заканчивать свои дела, когда тебе кажется, что ты проживешь еще лет 10—15,

— поделилась переживаниями Доэрти.