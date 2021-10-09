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Новая волна эпидемии Т-вируса: вышел трейлер перезапуска «Обители зла»

В 2022 году исполнится 20 лет серии фильмов «Обитель зла» с Миллой Йовович в главной роли. Эта кинофраншиза снята по одноименной антологии видеоигр, выходивших c 1996 года.

В честь юбилея серии выходит перезапуск киноадаптации вселенной. В новом проекте покажут события сразу двух частей серии игр — заражение зомби-вирусом в вымышленном городе Раккун-Сити и штурм лаборатории.

Главными героями ленты станут молодой полицейский Леон Кеннеди и сестра офицера спецназа Клэр Редфилд. Их роли исполнят Эван Джогия и Кая Скоделярио.

Появятся в будущей картине также и другие персонажи игры: Крис Редфилд, Джилл Валентайн и Альберт Вескер в исполнении Робби Амелла, Ханны Джой-Кеймен и Тома Хоппера соотвественно.

 

9 октября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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