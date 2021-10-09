Литовские врачи достали из желудка мужчины больше 1 кг гвоздей

Житель литовского города Клайпеда пришел в больницу с резкими и сильными болями в желудке. Врачи провели рентген, который показал, что в желудок мужчины полон металлических предметов разного размера, сообщает The Guardian.

Пациенту была срочно назначена операция. Она длилась около трех часов. В итоге врачи удалили из желудка мужчины больше килограмма гвоздей и шурупов. При этом длина некоторых предметов достигала 10 сантиметров.

Как выяснилось, в последний месяц мужчина начал активно глотать металлические предметы. Причиной стал отказ от употребления спиртных напитков, рассказал он сам. Сейчас пациент находится в стабильном состоянии и уже идет на поправку.