Кристен Стюарт украсила обложку Entertainment Weekly эротикой

Кристен Стюарт стала героиней свежего номера Entertainment Weekly. Звезда снялась в эффектной фотосессии, кадры которой появились в Instagram, а также дала интервью о съемках в фильме Спенсер.

В беседе Кристен призналась, что согласилась принять участие в ленте до того, как прочитала сценарий.

«Я подумала: «Ты же не откажешься от этого, иначе кем ты будешь в таком случае?». Я точно почувствовала бы себя трусихой. Особенно учитывая то, что я сама была белой вороной. Я не из Великобритании, у меня нет никаких связей с королевской семьей. Так что я была как чистый лист, а затем смогла прочувствовать принцессу Диану так, что вела себя инстинктивно», – рассказала Стюарт.

События в ленте разворачиваются в рождественский уикенд с королевской семьей в 1991 году. Баойпик посвящен трем судьбоносным дням в Норфолке, во время которых Диана принимает решение о разводе с принцем Чарльзом.

Готовясь к фильму, актриса работала с тренером по диалектам, чтобы добиться британского произношения и интонаций в голосе, как у принцессы Дианы. Для внешнего сходства ей пришлось носить парик.

Кристен заявила, что нормально относится к критике картины, ведь ей важен свой собственный опыт в работе над картиной.