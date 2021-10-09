Военные Беларуси обстреляли польских пограничников » Джейк Джилленхол ведёт переговоры о съёмках в следующем фильме Гая Ричи Картину запустят в производство уже в конце 2021 года. Детали сюжета фильма пока неизвестны. Источники Deadline сообщают, что Гай Ричи снимет картину в фирменном для себя визуальном стиле.

Производством ленты займётся кинокомпания Miramax. Гай Ричи выступит постановщиком и сценаристом фильма.

Съёмки картины запланированы на конец 2021 года.

Следующий фильм Гая Ричи «Операция „Фортуна“» выйдет 21 января 2022 года. Главные роли в боевике исполнили Джейсон Стэйтем, Джош Хартнетт («Счастливое число Слевина»), Обри Плаза («Скотт Пилигрим против всех») и Кэри Элвес («Пила»).

Джейк Джилленхол недавно снялся в экшен-триллере Майкла Бэя — «Скорая помощь». Картина выйдет в прокат 17 февраля 2022 года.