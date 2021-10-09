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Джейк Джилленхол ведёт переговоры о съёмках в следующем фильме Гая Ричи

Картину запустят в производство уже в конце 2021 года.

  • Детали сюжета фильма пока неизвестны. Источники Deadline сообщают, что Гай Ричи снимет картину в фирменном для себя визуальном стиле.
  • Производством ленты займётся кинокомпания Miramax. Гай Ричи выступит постановщиком и сценаристом фильма.
  • Съёмки картины запланированы на конец 2021 года.
  • Следующий фильм Гая Ричи «Операция „Фортуна“» выйдет 21 января 2022 года. Главные роли в боевике исполнили Джейсон Стэйтем, Джош Хартнетт («Счастливое число Слевина»), Обри Плаза («Скотт Пилигрим против всех») и Кэри Элвес («Пила»).
  • Джейк Джилленхол недавно снялся в экшен-триллере Майкла Бэя — «Скорая помощь». Картина выйдет в прокат 17 февраля 2022 года.
9 октября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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