Анна Саливанчук в слезах рассказала о нерожденном сыне » Джейк Джилленхол снимется в новом фильме «Пророк» Актер Джейк Джилленхол, известный по ленте «Горбатая гора», снимется в фильме «Пророк». Его поставит режиссер Сэм Харгрейв («Мстители: Завершение»). Картина основана на комиксе от создателя «Дэдпула» Роба Лифельда. Она станет началом новой франшизы и расскажет о Джоне Пророке — человеке, который обретает сверхчеловеческую силу после того, как его подвергли научным экспериментам во время Второй мировой войны. Сценарий проекта напишет Марк Гуггенхайм («Легенды завтрашнего дня»). Дата премьеры не называется.