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Джейк Джилленхол снимется в новом фильме «Пророк»

Джейк Джилленхол снимется в новом фильме "Пророк"

Актер Джейк Джилленхол, известный по ленте «Горбатая гора», снимется в фильме «Пророк».

Его поставит режиссер Сэм Харгрейв («Мстители: Завершение»).

Картина основана на комиксе от создателя «Дэдпула» Роба Лифельда. Она станет началом новой франшизы и расскажет о Джоне Пророке — человеке, который обретает сверхчеловеческую силу после того, как его подвергли научным экспериментам во время Второй мировой войны.

Сценарий проекта напишет Марк Гуггенхайм («Легенды завтрашнего дня»).

Дата премьеры не называется.

9 октября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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