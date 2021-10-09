Джейк Джилленхол снимется в новом фильме «Пророк»

Актер Джейк Джилленхол, известный по ленте «Горбатая гора», снимется в фильме «Пророк».
Его поставит режиссер Сэм Харгрейв («Мстители: Завершение»).
Картина основана на комиксе от создателя «Дэдпула» Роба Лифельда. Она станет началом новой франшизы и расскажет о Джоне Пророке — человеке, который обретает сверхчеловеческую силу после того, как его подвергли научным экспериментам во время Второй мировой войны.
Сценарий проекта напишет Марк Гуггенхайм («Легенды завтрашнего дня»).
Дата премьеры не называется.
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