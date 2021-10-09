Два нобелевских лауреата приняли звонки из Стокгольма за спам

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, награжденный Нобелевской премией мира, принял звонок из Нобелевского комитета за спам. Об этом сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

«Я видел звонок из Норвегии, но я посчитал это нежелательным звонком, — поясняет Дмитрий Муратов. — Мы будем отдуваться этой премией за российскую журналистику, которую сейчас стараются репрессировать. Будем стараться помогать людям, которые сейчас признаны агентами, которых сейчас гнобят, высылают из страны».

Ранее аналогичную ошибку допустил нобелевский лауреат по литературе, сообщает BBC. Танзанийский писатель Абдулразак Гурна, заваривавший в тот момент чай, принял звонок за рекламный вызов и попросил оставить его в покое.

Литератор с танзанийскими корнями проживает в Великобритании. Премия была присуждена за «бескомпромиссное и полное сострадания изучение последствий колониализма и судьбы беженца, выброшенного в бушующее пространство между культурами и континентами».