Дэниел Крэйг получил звезду на Аллее славы Голливуда

Британский актер и звезда Бондианы Дэниэл Крэйг получил именную звезды на Аллее славы в Голливуде. Ролик с торжественной церемонии обнародовали на официальном канале Hollywood Walk of Fame в YouTube.

Звезда актера стала 2704-й на одной из главных туристических достопримечательностей Лос-Анджелеса.

«Я не думал, что когда-либо скажу это, но это абсолютная честь для меня, что по мне будут ходить в Голливуде», — пошутил Крэйг во время мероприятия.

Отметим, что церемония состоялась за несколько дней до официального выхода в американский прокат нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать09», в котором Дэниел сыграл главную роль.