Более 200 человек задержаны в Беларуси за комментарии о гибели офицера КГБ

Количество жителей Белоруссии, взятых под стражу из-за подозрений в оскорблении погибшего в ходе спецоперации сотрудника КГБ, достигло 200 человек. Об этом сообщил министр внутренних дел Иван Кубраков, призвавший руководителей предприятий «довести до работников, как нужно себя вести на улице и как нужно себя вести в интернете».

Офицер КГБ с позывными «Нирвана» погиб 28 сентября в ходе спецоперации в одной из квартир жилого дома в Минске. Во время оперативных мероприятий по сотрудникам правоохранительных органов был открыт огонь из ружья. Стрелявший по силовикам был убит ответными выстрелами. Как сообщает Следственный комитет Белоруссии, стрельбу открыл хозяин квартиры — 31-летний Андрей Зельцер, программист, сотрудник компании EPAM. Его жена, снимавшая события на телефон, была арестована.

Сразу после этого события начались аресты граждан, которые негативно высказывались о погибшем сотруднике КГБ, сочувствовали семье Андрея Зельцера или просто комментировали перестрелку в интернете. Дело об оскорблении сотрудника КГБ расследуется по статьям «Умышленные действия, направленные на возбуждение иной социальной вражды или розни по признаку иной социальной принадлежности» и «Оскорбление представителя власти и его близких в интернете». Правозащитники республики признали 73 обвиняемых по этим делам политзаключенными.