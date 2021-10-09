Анна Саливанчук в слезах рассказала о нерожденном сыне

Известная украинская актриса Анна Саливанчук, которая в прошлом году впервые рассказала, что потеряла ребенка, поделилась подробностями трагедии.

Так, в конце ноября в 2017-м после съемок в Риге «Свингеров» она узнала, что во второй раз забеременела. В знаменитости должен был быть мальчик, впрочем, плод замер на 13-й неделе.

Как рассказала артистка в интервью DOROTYE, врачи сказали ей, что аборт не нужно делать, так как плод сам выйдет. Но этого не происходило в течение двух месяцев и Анне сделали операцию. Тогда врачи сообщили, что у будущего ребенка могли быть проблемы со здоровьем. Саливанчук призналась, что рада, что так случилось, поскольку не смогла бы оставить больного малыша.

«Я сделала генетику, сказали, что там не хватало хромосом и слава Богу, что он замер, потому что он мог бы быть больным. А я, к сожалению, та мать, которая, если бы узнала, что ребенок будет больной, я бы сделала аборт. Даже на большом сроке. Это ужасно, возможно, но у ребенка не будет жизни, у мамы и папы не будет жизни, это страшно. Я не настолько сильная, я не смогла бы на это смотреть. Это плохо, я считаю, что я плохой человек, что такое говорю… Но я с вами откровенна. Это очень сложно — воспитывать таких детей, очень», — призналась знаменитость со слезами на глазах.

Звезда добавила, что она поддерживает и склоняется перед женщинами, которые решились родить особых детей. Саливанчук отметила, что это очень сильно, но она бы не смогла так.

Из-за неудачной беременности Анна довольно долго не решалась сообщить поклонникам о том, что ждет ребенка, когда забеременела в начале в 2020-м. Сейчас актриса, замужем за исполнительным продюсером «Квартала 95» Александром Божковым, воспитывает двух сыновей — 6-летнего Глеба и годовалого Никиту.