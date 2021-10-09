Шэннен Доэрти рассказала о борьбе с последней стадией рака: «Это некрасиво, но правдиво» Кристен Стюарт украсила обложку Entertainment Weekly эротикой » 63-летняя Мадонна задрала юбку и показала нижнее белье прямо на шоу Американская поп-певица Мадонна задрала юбку на шоу Джимми Фэллона «The Tonight Show» телеканала NBC. Видео опубликовано на YouTube-канале шоу с 25 миллионами подписчиков. Обсуждая продвижение документального фильма, посвященного ее концертному туру Madame X, 63-летняя Мадонна заявила, что рассчитывает нарушить покой публики, после чего развернулась спиной к камерам и продемонстрировала нижнее белье. Затем она улеглась на стол так, что ведущему пришлось снять пиджак и прикрыть ее ноги. 5 октября Мадонна случайно показала внешность без фотошопа и подверглась критике в соцсетях. Сначала исполнительница поделилась серией фото с актером и писателем Джереми Харрисом (Jeremy Harris). На размещенных снимках они позируют, сидя за столом, с бокалами в руках. Мадонну засняли с распущенными волосами в сетчатом топе черного цвета и голубых джинсах с дырами. Ее образ дополнили аксессуары и нюдовый макияж. Позже певица опубликовала видео с той же встречи в сторис своего Instagram, на которое не были наложены фильтры с ретушью. В упомянутом ролике видны неровности кожи и морщины на лице знаменитости.