ВОЗ официально объяснила, что такое постковидный синдром

Всемирная организация здравоохранения дала официальное определение постковидного синдрома.

Как сообщается на сайте организации, эксперты предложили опросник из 45 пунктов 460 специалистам и пациентам в разных странах мира, в том числе в России.

Согласно итоговому определению, постковидное состояние наблюдается у переболевших коронавирусом спустя три месяца после заражения. Симптомы длятся как минимум два месяца и не могут быть объяснены другим диагнозом. При этом в некоторых случаях они проявляются уже с момента заражения.

В список самых распространенных симптомов вошли затрудненное дыхания, затуманенное сознание и постоянная усталость.