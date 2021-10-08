В Казахстане ужесточат наказание за поедание собак, кошек и попугаев

В Казахстане разработают законопроект по ужесточению наказания за поедание мяса домашних животных. По словам вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов страны Алии Шалабековой, в перечень войдут собаки, кошки, попугаи, хомяки и белые мыши.

Поедание упомянутых живностей будет приравнено к уголовной статье о жестоком обращении, повлекшем за собой гибель животного, добавила министр, цитирует.

За такое преступление нарушителям будет грозить штраф около 583 тыс. тенге и 50 дней ограничения свободы.

Ранее пресса сообщала о случаях, когда жители Казахстана брали из приюта собак и затем употребляли их мясо в пищу.