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Universal: Кристофер Нолан получит полный карт-бланш на свои новые фильмы

Кристофер Нолан получит полный карт-бланш на свои новые фильмы Universal. У них будут особые условия проката и дополнительные возможности.

  • В интервью The Information студия Universal впервые прокомментировала заключение контракта с Кристофером Ноланом, некоторыми условями которого ранее поделились журналисты The Hollywood Reporter.
  • Председатель студии Донна Лэнгли подтвердила, что картина о физике-теоретике Роберте Оппенгеймере получит от 90 до 120 дней проката в кинотеатрах. Это не только больше окна во время пандемии, но и потенциально больше, чем в привычной модели до кризиса.
  • Лэнгли уточнила, что в этом случае Нолан представляет «собственную» категорию, и данные условия — лишь исключение, сделанное для него. Все остальные фильмы Universal получат только сокращённое окно кинотеатрального проката до их релиза в сети.
  • По словам председателя, прокатное окно для остальных фильмов студии может быть даже короче, чем 30-45 дней по модели Disney, поскольку в этом больше «практического смысла».
  • По данным THR, среди других требований Нолана был производственный бюджет около 100 миллионов долларов и столько же на маркетинг, и 20% кассовых сборов, начиная с первого дня в кино. Судя по всему, режиссёр не собирался идти на уступки и просто ждал, когда одна из студий согласится на перечисленные условия.
8 октября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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