Ученые научились диагностировать рак по выдоху

Международная группа ученых научилась диагностировать рак по анализу выдоха пациента. Разработчики отмечают, что такой способ выявлять болезнь является на 95 процентов точным, передают «Известия».
Для анализа исследователи воспользовались методом спектроскопии, который позволяет увидеть уникальные следы отдельных разновидностей молекул. Оказалось, что в восьми диапазонах спектров имеются различия у больных и здоровых людей. Так, у первых фиксируется дисбаланс метаболитов — одних частиц становится больше, других меньше.
Результаты исследования могут не только использоваться для диагностики рака, но и для предупреждения развития онкологии, полагают ученые.
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