Строительство дорог: этапы и пути реализации

Дороги в современном мире имеют огромное значение в экономическом и социальном плане, поэтому их качество должно быть на самом высоком уровне. Строительство дорог представляет собой целый комплекс мероприятий, требующих профессионального подхода на каждом этапе.

Этапы дорожного строительства

В первую очередь необходимо выполнить изыскание и проектные работы. При изучении местности в расчет принимают геологические, климатические и техногенные условия.

В рамках проектирования помимо основного комплекса по дорожному строительству прорабатывают дополнительные технические сооружения, схему коммуникаций и лесонасаждений.

При расчете технических параметров инженеры определяют количество необходимых материалов, спецтехники, рабочих, намечают сроки по каждому этапу.

Такая ответственная и сложная работа под силу специализированной компании, имеющей в своем распоряжении всю необходимую технику и команду специалистов высокой квалификации.

В Express Tehbud применяют комплексный подход к обустройству, ремонту и реконструкции дорожного полотна на автомобильных трассах, улицах и прилегающих территориях. Квалифицированные сотрудники обеспечат качественное выполнение работы на всех этапах строительства дорог в Киеве и на территории области.

Особенности проектирования

Дорога любого назначения должна быть удобна и безопасна для всех участников движения. При создании проекта в расчет принимают не только существующие нагрузки, перспективный план охватывает постепенное увеличение потока автомобильного транспорта.

В проектную документацию включают технические чертежи, смету, данные о тротуарах, дорожных знаках, бордюрах, разметке. В пояснительной записке обосновано каждое решение, имеются данные по ландшафтным работам и инженерным коммуникациям.

Свою оценку готовому проекту дают сотрудники государственной инспекции.

Строительство дорог

Многоэтапный технологический процесс является самой трудоемкой частью работы.

Необходимо очистить место, и выровнять его. Затем тяжелая техника приступает к обустройству насыпей и выемок. При необходимости возможен монтаж дренажных систем для водоотведения.

Технологическая выемка заполняется последовательно песком и камнем. После выравнивания полученного основания происходит поэтапное асфальтирование.

На завершающем этапе наносят разметку, монтаж ограничителей, остановочных комплексов, бордюров, остальных элементов.

Выполнить все необходимые работы в установленные сроки способна только крупная компания, имеющая собственную спецтехнику в достаточном количестве и исправном состоянии.

Express Tehbud выполняет укладку асфальтобетонных покрытий с четким соблюдением всех норм, строительство и реконструкцию дорог любой категории, благоустройство придомовых территорий.

Применение передовых технологий позволяет вести непрерывный контроль в течение всего периода работы.

Комплексное обслуживание включает в себя подготовку и согласование необходимой документации, все необходимые дорожно-строительные работы, обустройство и укрепление обочин, канав и кюветов, нанесение разметки. Обращение в Express Tehbud позволяет заказчику сэкономить денежные средства, ускорить процесс строительства или ремонта дороги.