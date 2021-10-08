Строительство дорог: этапы и пути реализации

Дороги в современном мире имеют огромное значение в экономическом и социальном плане, поэтому их качество должно быть на самом высоком уровне. Строительство дорог представляет собой целый комплекс мероприятий, требующих профессионального подхода на каждом этапе.
Этапы дорожного строительства
В первую очередь необходимо выполнить изыскание и проектные работы. При изучении местности в расчет принимают геологические, климатические и техногенные условия.
В рамках проектирования помимо основного комплекса по дорожному строительству прорабатывают дополнительные технические сооружения, схему коммуникаций и лесонасаждений.
При расчете технических параметров инженеры определяют количество необходимых материалов, спецтехники, рабочих, намечают сроки по каждому этапу.
Такая ответственная и сложная работа под силу специализированной компании, имеющей в своем распоряжении всю необходимую технику и команду специалистов высокой квалификации.
В Express Tehbud применяют комплексный подход к обустройству, ремонту и реконструкции дорожного полотна на автомобильных трассах, улицах и прилегающих территориях. Квалифицированные сотрудники обеспечат качественное выполнение работы на всех этапах строительства дорог в Киеве и на территории области.
Особенности проектирования
Дорога любого назначения должна быть удобна и безопасна для всех участников движения. При создании проекта в расчет принимают не только существующие нагрузки, перспективный план охватывает постепенное увеличение потока автомобильного транспорта.
В проектную документацию включают технические чертежи, смету, данные о тротуарах, дорожных знаках, бордюрах, разметке. В пояснительной записке обосновано каждое решение, имеются данные по ландшафтным работам и инженерным коммуникациям.
Свою оценку готовому проекту дают сотрудники государственной инспекции.
Строительство дорог
Многоэтапный технологический процесс является самой трудоемкой частью работы.
Необходимо очистить место, и выровнять его. Затем тяжелая техника приступает к обустройству насыпей и выемок. При необходимости возможен монтаж дренажных систем для водоотведения.
Технологическая выемка заполняется последовательно песком и камнем. После выравнивания полученного основания происходит поэтапное асфальтирование.
На завершающем этапе наносят разметку, монтаж ограничителей, остановочных комплексов, бордюров, остальных элементов.
Выполнить все необходимые работы в установленные сроки способна только крупная компания, имеющая собственную спецтехнику в достаточном количестве и исправном состоянии.
Express Tehbud выполняет укладку асфальтобетонных покрытий с четким соблюдением всех норм, строительство и реконструкцию дорог любой категории, благоустройство придомовых территорий.
Применение передовых технологий позволяет вести непрерывный контроль в течение всего периода работы.
Комплексное обслуживание включает в себя подготовку и согласование необходимой документации, все необходимые дорожно-строительные работы, обустройство и укрепление обочин, канав и кюветов, нанесение разметки. Обращение в Express Tehbud позволяет заказчику сэкономить денежные средства, ускорить процесс строительства или ремонта дороги.
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