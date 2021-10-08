Смертник устроил мощный взрыв в мечети на севере Афганистана, более 100 человек погибли

Около 100 человек погибли, десятки получили ранения в результате мощного взрыва в шиитской мечети Сеид-Абад в провинции Кундуз на севере Афганистана. Нападение было совершено около 13:30 по местному времени при большом стечении людей, собравшихся на пятничную молитву, сообщает информационное агентство Aamaj News.

Согласно предварительным данным, взрыв произвел террорист-смертник, который находился внутри культового сооружения.

Сообщение о взрыве подтвердил и представитель захватившего власть в стране радикального движения «Талибан» и заместитель министра информации и культуры во временном правительстве Забихулла Муджахид. «Специализированный отряд наших бойцов прибыл на место происшествия и начал расследование случившегося», — сообщил он.

Иную версию выдвигает член комиссии «Талибана» по культуре Мохаммад Джалал, сообщивший, что теракт был осуществлен боевиками группировки «Исламское государство в Хорасане», которая является ответвлением экстремистской организации «Исламское государство» (запрещена в РФ).

Это не первый теракт, произошедший в Афганистане после прихода к власти талибов. Так, 7 октября взрыв прогремел в медресе (религиозной школе) Мазхар аль-Улюм афганской провинции Хост. Виновники нападения, в результате которого погибли семь человек, неизвестны.

3 октября неизвестные устроили взрыв недалеко от входа в мечеть Идгах в столичном городе Кабуле. По данным МВД Афганистана, в качестве подозреваемых в организации взрыва были задержаны трое человек.