Роль Пинхеда в грядущем перезапуске «Восставшего из ада» исполнит трансгендерная женщина

Роль Пинхеда в грядущем перезапуске «Восставшего из ада» исполнит трансгендерная женщина

По данным Variety ребут готовится к выходу эксклюзивно на стриминговом сервисе Hulu.

Клайв Баркер — сценарист и режиссер оригинального «Восставшего из Ада» будет выступать в роли продюссера грядущего проекта.

В перезапуске также примут участие Брэндон Флинн(13 причин почему), Горан Вишнич(Пацаны), Хиам Аббасс(Бегущий по лезвию 2049) Селина Ло(День курка), Аойф Хайндс(Анна Болейн) и другие.

Дата выхода пока не известна.