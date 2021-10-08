Роль Пинхеда в грядущем перезапуске «Восставшего из ада» исполнит трансгендерная женщина
По данным Variety ребут готовится к выходу эксклюзивно на стриминговом сервисе Hulu.
Клайв Баркер — сценарист и режиссер оригинального «Восставшего из Ада» будет выступать в роли продюссера грядущего проекта.
В перезапуске также примут участие Брэндон Флинн(13 причин почему), Горан Вишнич(Пацаны), Хиам Аббасс(Бегущий по лезвию 2049) Селина Ло(День курка), Аойф Хайндс(Анна Болейн) и другие.
Дата выхода пока не известна.
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