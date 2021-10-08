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Роль Пинхеда в грядущем перезапуске «Восставшего из ада» исполнит трансгендерная женщина

Роль Пинхеда в грядущем перезапуске «Восставшего из ада» исполнит трансгендерная женщина

Восставший из Ада,фильм,новость

По данным Variety ребут готовится к выходу эксклюзивно на стриминговом сервисе Hulu.

Клайв Баркер — сценарист и режиссер оригинального «Восставшего из Ада» будет выступать в роли продюссера грядущего проекта.

В перезапуске также примут участие Брэндон Флинн(13 причин почему), Горан Вишнич(Пацаны), Хиам Аббасс(Бегущий по лезвию 2049) Селина Ло(День курка), Аойф Хайндс(Анна Болейн) и другие.

Дата выхода пока не известна.

8 октября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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