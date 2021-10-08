Рассекречены новые компьютеры Apple

По словам источников, компания готовит запуск серии ноутбуков на базе нового процессора M1X. Чип получил восемь производительных и два энергоэффективных ядра. Модели будут поставляться с 16, 32 или 64 гигабайтами оперативной памяти и SSD-накопителями емкостью до двух терабайт.

Из рассекреченных данных следует, что компания представит две модели MacBook Pro — с дисплеями на 14 и 16 дюймов. Экраны будут базироваться на матрице Mini-LED. Аппараты получат дисплей с тонкими рамками, порт для зарядки MagSafe, разъем HDMI и слот для карты памяти SD.

Также источники рассказали, что поставками экранов Mini-LED займется компания Ruiyi Optoelectronics. Quanta Computer будет отвечать за сборку остальных компонентов устройств.

Анонс новых MacBook может состояться до конца октября.