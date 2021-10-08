Постеры и трейлер ужастика «Хэллоуин убивает» шокировали зрителей, в первую очередь сильно постаревшей Джеми Ли Кертис.

«Хэллоуин убивает» является продолжением ленты, вышедшей в 2018 году и 12-м вкладом в кинофраншизу. Первый фильм вышел в 1978 году. Роль маньяка и убийцы Майкла Майерса с тех пор сыграло много разных актеров. Кроме фильмов, создавали комиксы по этому сюжету и компьютерные игры.

Очередной Хэллоуин, который должен быть просто интересным праздником, превращается в самый настоящий ужас, ведь молчаливый убийца в маске Майкл Майерс снова берется за свое любимое дело. И лишь те, кто связан с ним общим прошлым, могут его остановить.

К фильму 2021 года вернется Джейми Ли Кертис. Съемка началась в сентябре 2019 года в Северной Каролине. Однако, из-за COVID-19 съемки перенесли на октябрь 2021 года. Премьера нового фильма запланирована на октябрь 2022 года. Таким образом, это будет 13-й фильм в кинофраншизе.

Кроме Джейми Ли Кертис, в ленте снимутся:

Джуди Грир;

Энди Матичак;

Кайл Ричардс;

Нэнси Стивенс;

Чарльз Сайферс;

Энтони Майкл Холл;

Роберт Лонгстрит.