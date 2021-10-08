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Посол Евросоюза предупредил о риске для репутации России из-за цен на газ

Посол Европейского союза (ЕС) Маркус Эдерер в интервью РБК предупредил, что страны ЕС обеспокоены стремительным ростом цен на газ.

По его словам, со стороны России также должна быть определенная обеспокоенность, поскольку это может привести к риску ускорения процесса замещения газа в Евросоюзе возобновляемыми энергоресурсами. «Во-вторых, на мой взгляд, может пострадать репутация России как надежного поставщика, если создастся впечатление, что она не может или в данный момент не хочет отреагировать на растущий спрос», — сказал посол.

Кроме того, Эдерер отметил, что отсутствие реакции может расцениваться как попытка оказать давление с целью ускорения ввода в эксплуатацию «Северного потока-2».

Как считает собеседник издания, причины роста цен на газ комплексные. Среди них он выделил спрос на азиатских рынках, осуществление поставок СПГ главным образом в Азию и восстановление экономик стран ЕС.

8 октября, 2021 | Category: Новости, Россия
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