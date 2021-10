OCCRP: «Мотор Січ» купували за гроші уряду Китаю

Покупців було декілька, і вони придбали акції «Мотор Січі» невеликими порціями. Проте їхні покупки фінансувалися з одного «гаманця», помітили розслідувачі OCCRP.

«Фінансування угоди на суму 500 мільйонів доларів надходило з одного джерела: державного Китайського банку розвитку, який є каналом економічної стратегії китайського уряду», – пишуть автори дослідження.

Вони згадують про ланцюжок юридичних осіб, які позичали ці гроші одне одному, аж до компаній – покупців акцій. І в підсумку акції «Мотор Січі» стали заставою за кредит Китайського банку розвитку: для частини покупців – напряму, для іншої частини – через офшорну компанію-посередника.

Така структура фінансування угоди є китайською стратегією «розподілу кредитів з високим ризиком та високою винагородою», пояснює дослідницька лабораторія AidData у складі Коледжу William & Mary’s Global Research Institute, яка підготувала дослідження щодо китайських проєктів розвитку.

Продаж акцій компанії «Мотор Січ» заморожено у вересні 2017 року, коли суд арештував продані акції за клопотанням СБУ. Служба безпеки у клопотанні припускала, що угода призведе до «знищення» «Мотор Січі» після передачі її технологій за межі України.

Власники китайського інвестора, а також чотири приватні особи, номінальні власники офшорних компаній, покупців акцій, нині позиваються до України на суму 3,5 мільярда доларів за порушення інвестиційного договору 1993 року. Вони роблять це зі своїм українським партнером, групою DCH олігарха Олександра Ярославського. Американська юридична компанія DLA Piper представляє їх у цьому процесі, зауважують автори журналістського розслідування .

На думку експертів, банкрутство компаній-покупців через несплату кредитів Китайського банку розвитку призведе до того, що цей державний банк КНР отримає контроль над акціями «Мотор Січі».

У проєкті OCCRP вважають, що реальні покупці акцій української стратегічної компанії, Skyrizon та Xinwei, вже мають фінансові проблеми: У травні Шанхайська фондова біржа припинила торгувати цінними паперами Xinwei, а сама Xinwei виставила свою штаб-квартиру на продаж.

4 вересня китайські інвестори ПАТ «Мотор Січ» направили Міністерству юстиції України повідомлення про інвестиційну суперечку з вимогою відшкодувати 3,5 мільярди доларів, зафіксувавши свій намір звернутися до міжнародного арбітражу.

У січні США, а невдовзі й Україна, запровадили санкції проти китайських акціонерів «Мотор Січі». Ідеться про компанії Skyrizon Aircraft Holdings Limited, Hong Kong Skyrizon Holdings Limited, Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd та Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd та про одного з бенефіціарів, громадянина Китаю Ван Цзіна.