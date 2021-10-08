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Netflix экранизирует культовый рассказ Эдгара Аллана По

Студия готовит для своих подписчиков мини-сериал в жанре хоррор.

Книга не лучше: Netflix экранизирует культовый рассказ Эдгара Аллана По

Корпорация Netflix продолжает тренд на экранизацию популярной литературы после феноменального успеха сериала «Бриджертоны», снятого по книге «Герцог и я» Джули Куин, но на этот раз студия взялась за классику.

Режиссер Майк Флэнеган готовит для онлайн-кинотеатра новый хоррор-сериал «Падение дома Ашеров», который будет снят по мотивам рассказов Эдгара Аллана По.

На данный момент студия держит в секрете подробности о сериале. Однако одноименная новелла 1839 года, которая ляжет в основу проекта, — одна из самых известных в мире.

В центре ее сюжета — история Родерика Ашера, влиятельного аристократа, который столкнулся с тяжелой болезнью и попросил помощи у своего близкого друга.

Проект будет состоять из восьми серий. Пока он еще не запущен в производство, но, предположительно, может выйти ближе к концу 2023 года, сообщает Variety.

8 октября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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