Нардеп Поляков перед смертю був сильно п’яний, та не міг самостійно пересуватися

Нардеп Поляков перед смертю був сильно п’яний, та не міг самостійно пересуватися, стверджують очевидці трагедії.

У мережі з’явилося перше фото нібито з місця смерті народного депутата Антона Полякова. Знімок публікує Telegram-канал «Монастир«.

Також цей канал наводить деякі подробиці смерті народного обранця. У повідомленні йдеться про те, що нібито водій таксі підібрав Полякова в районі Ленінградської площі. Нардеп попросив підвезти його до якогось ресторану.

«При цьому нардеп ледве стояв на ногах і від нього розлило алкоголем. Вже в машині Полякову стало зовсім зле», – стверджують у повідомленні.

Фото з місця смерті нардепа Антона Полякова Telegram / Монастир

Як стверджує журналіст Юрій Бутусов, нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомляв 5.UA, у Дніпровському районі столиці знайшли мертвим народного депутата Антона Полякова. Йому стало зле в таксі, його намагалися реанімувати лікарі «швидкої». За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою «Природна смерть». Тривають слідчі дії.