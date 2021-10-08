На Sothebyʼs выставили очки с линзами из огромных алмазов и изумрудов времен правления Великих Моголов

Аукционный дом Sothebyʼs выставил на торги очки с линзами из алмазов и изумрудов, изготовленные во время правления династии , сообщает BBC News.

Алмазы для одной пары линз были добыты в знаменитых копях Голконды, расположенных в центре Индии. Причем, отмечают в Sothebyʼs, обе линзы были выточены из цельного алмаза в 200 карат. Вторая пара линз сделана из колумбийского изумруда — также из цельного камня примерно в 300 карат. Как правило, указывается в описании лота, такие большие драгоценные камни в то время старались не делить на части.

Оправы очков изготовлены из драгоценных металлов и украшены алмазами. Линзы были изготовлены в XVII веке, а оправа — в XIX веке.

Sothebyʼs рассчитывает выручить за каждые очки 1,5-2,5 миллиона фунтов стерлингов. Аукцион состоится 27 октября в Лондоне.