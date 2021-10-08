На Луне нашли самый молодой вулкан

Авторы новой работы изучили образцы со спутника, которые доставила миссия «Чанъэ-5»: ее специально запустили на одну из самых, предположительно, молодых структур Луны — это Океан Бурь.

Согласно ранним измерениям, в этой области находятся самые большие концентрации теплопроизводящих элементов, в частности калия, тория, а также урана. Все эти вещества говорят о вулканической активности, которая когда-то была на Луне, но закончилась. Теперь авторы хотят уточнить, когда на спутнике перестали извергаться вулканы и с чем это связано.

Образцы с лунной структуры доставили на Землю, и исследователи смогли их изучить: они определили минеральный и химический состав пород, а также примерный возраст, который удивил ученых. Базальтовой породе оказалось всего 1, 96 млн лет.

Все вулканические породы, собранные «Апполонами», были старше трех миллиардов лет, а самые молодые ударные кратеры, возраст которых был определен на основе анализа, моложе одного миллиарда. Таким образом, образцы «Чанъэ-5» заполняют критический пробел в два миллиарда лет. Брэдли Джоллифф, профессор наук о Земле и планетах и директор университетского Центра космических наук имени МакДоннелла.

Ранее ученые, чтобы определить возраст Луны или другого небесного тела, использовали метод подсчета кратеров, при условии, что на ранних этапах формирования спутника Земли образование кратеров происходило с определенной постоянной скоростью. При этом края более молодых кратеров пересекают границы более древних. Но это очень приблизительный подход и уточнить его результаты можно только с помощью образцов пород со спутника или другого небесного тела.

Теперь у исследователей есть возможность изучить образцы и сформировать историю образования ударных и прочих структур не только на Луне, но и на всех каменистых планетах внутренней зоны Солнечной системы.

По итогам работы они заявили, что пока нет доказательств, что эта структура произошла где-то глубоко в недрах спутника, так как в мантии Луны отсутствуют высокие концентрации выделяющих тепло элементов.