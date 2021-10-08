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Мировые цены на продовольствие повысились до нового рекорда за 10 лет

Мировые цены на продовольствие в сентябре текущего года продолжили поднялись на 1,2% относительно предыдущего месяца и более чем на 32% в годовом сопоставлении, преимущественно в связи с удорожанием растительных масел, зерновых и сахара, фиксирует Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО).

Среднее значение индекса продовольственных цен ФАО достигло в сентябре 130 пунктов, тем самым обновив рекордный уровень за 10 лет. Данный индекс используется для отслеживания изменения международных цен на наиболее ходовые продовольственные товары.

В частности, отмечает организация, значение индекса цен на зерновые повысилось в сентябре на 2% до 132,5 пункта, причем сильнее всего подорожала пшеница в результате сокращения экспортного предложения на фоне активного мирового спроса.

Индекс цен на молочную продукцию вырос до 117,9 пункта. Сильнее всего выросли цены на обезжиренное сухое молоко и сливочное масло.

При этом, констатирует организация, индекс цен на сахар поднялся на 0,5% из-за заморозков и засухи в Бразилии, крупнейшем в мире экспортере сахара.

Среднее значение индекса цен на мясо составило в сентябре 115,5 пункта. Он практически не изменился по сравнению с пересмотренным значением за август, но на 24,1 пункта (26,3%) превысил соответствующий показатель прошлого года.

8 октября, 2021 | Category: Мир, Новости
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